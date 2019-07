A Badia a Settimo artigianato e spettacoli: il programma della fiera annuale

Fiera annuale di Badia a Settimo da giovedì 25 a lunedì 29 luglio 2019, organizzata dalla Proloco della Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci. In programma mercato, artigianato, spettacoli, concerti e giochi. Tra le iniziative organizzate, venerdì 26 luglio alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto la rievocazione storica dell’eccidio di Ofelia Mangini e Vittorio Masiani del luglio 2019, e della Liberazione di Badia.

Di seguito il programma completo.

Giovedì 25 luglio dalle 18 a mezzanotte in via La Comune di Parigi, a margine di piazza Sibilla Aleramo, mercatino by night e apertura dei negozi della zona; alle 21,15 serata musicale in piazza Sibilla Aleramo, con esibizione di danza.

Sabato 27 luglio alle 21,15 presso il teatro all’aperto della Casa del Popolo di Badia a Settimo spettacolo di cabaret toscano e canzoni.

Domenica 28 luglio dalle 9,30 in piazza Vittorio Veneto animazione per bambini. Alle 20 cena su prenotazione (al 393.8834385) nel Parco dell’Abbazia di Settimo. Alle 22 il concerto dello Zucchero tribute band Bluesugar.

Lunedì 29 luglio dalle 9 esposizione di bestiame con bovini, equini, ovini, animali da cortile, oltre a mercato artigianale e di generi vari in piazza Vittorio Veneto. Mostra del concorso di pittura estemporanea; info www.prolocopianadisettimo.it . Dalle 19 spettacolo musicale nel parco dell’Abbazia di Settimo con Alessandro Blu e il suo sax e il cabaret di Massimo Antichi; presenta Alessandro Masti. Alle 23 estrazione della tombola. Alle 23,30 spettacolo pirotecnico.