Baseball in carcere, Sollicciano ripete l'esperimento di gioco

Per il secondo anno, presso la Casa Circondariale NCP Sollicciano, si è attivato il Progetto scolastico "Baseball/Softball in carcere- integrazione attraverso lo sport" organizzato dal CPIA1 Firenze in collaborazione con la Direzione Dell'Istituto carcerario. Si tratta di un evento unico, essendo Sollicciano l'unico carcere in Italia in cui si pratica il baseball.

L'insegnante-allenatore Simona Grateni coadiuvata dall'esperto FIBS Ilaria Di Giulio, hanno allenato per circa 3 mesi un gruppo di 30 alunni/atleti che si sono impegnati rigorosamente sia in palestra che in campo per affrontare l'evento di sabato. Allievi di nazionalità diverse. Allievi che non conoscevano il gioco.

Le partite tra la squadra di Sollicciano e la squadra Sestese si svolgeranno nella mattinata del 20 luglio 2019 sul fondo del campo di calcio di Sollicciano adibito per l'occasione in un "Diamante".

Si ringrazia anticipamente il CPIA1 Firenze, il coordinatore Claudio Pedron, il dottor Prestopino, Direttore di Sollicciano e gli Agenti di Polizia Penitenziaria.

Fonte: Ufficio stampa

