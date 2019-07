In auto nasconde una pistola, in casa soldi e droga: arrestato 49enne

Un 49enne italiano è stato arrestato ieri a Calci dai carabinieri di Pisa perché trovato con molta droga e con un revolver calibro 38. Tutto parte ieri mattina con i carabinieri di Pisa che lo hanno visto cedere mezzo grammo di cocaina, mezzo di marijuana e 4 di hashish e a due persone del luogo. I militari hanno proceduto al controllo personale e all'interno vi erano 11 grammi di cocaina e 1.450 euro. Uno dei tesori più grandi era nella sua auto: sotto il sedile del passeggero era nascosta la Smith and Wesson, risultata rubata in un'abitazione di Prato. Infine la perquisizione a casa: all'interno un caricatore per proiettili vuoto, cartucce varie, 6mila euro in contanti, 2 flaconi di metadone da poco meno di mezzo kg ciascuno e 2 grammi di crack oltre al materiale per confezionare lo stupefacente in dosi. L'uomo è finito nel carcere di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

