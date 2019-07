Camion incastrato nel sottopasso ferroviario di via Roma a Signa

Un sottopasso ferroviario non alla portata di tutti, quello di via Roma a Signa dove oggi pomeriggio un camion è rimasto incastrato oggi pomeriggio con il telone del suo carico, causando grossi danni al mezzo e disagi al traffico. La strada del centro della città in riva all'Arno è spesso trafficata e le indicazioni dei 3.30 m di altezza massima per i mezzi di passaggio non sono purtroppo servite. Non è il primo veicolo che rimane incastrato nel sottopasso: i residenti e i cittadini hanno visto vele pubblicitarie e camion di rifiuti rimanere ostaggio di un passaggio troppo basso.

