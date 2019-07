Cecina è più smart: Tim investe sulla località di mare 1 milione di euro

Cecina entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare l’importante comune livornese verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment. Gli interventi infrastrutturali riguardanti la rete ultraveloce sono stati illustrati oggi in Comune dal Sindaco Samuele Lippi , dall’ Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Antonio Giuseppe Costantino e da Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations Toscana Ovest di TIM.

Il programma di cablaggio ha collegato progressivamente la quasi totalità del territorio, per una copertura pari a 12.787 unità immobiliari, realizzata grazie alla posa di oltre 33 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 69 armadi stradali con servizi già attivi e vendibili alle centrali di Cecina, Marina di Cecina e San Pietro in Palazzi, zona industriale compresa. Il lancio a Cecina dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento di TIM, che si aggira intorno al milione di euro. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. Grazie alla nuova rete in fibra ottica – realizzata in tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) - saranno disponibili i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi.

Per quanto riguarda l’entertainment, con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD. Con TIMVISION sono sempre disponibili migliaia di contenuti tra anteprime esclusive, serie TV, film, cartoni e lo Sport con Eurosport Player. TIM offre una TV che unisce il meglio dell’intrattenimento, proponendo oltre a TIMVISION la più ampia piattaforma di distribuzione di contenuti premium, grazie agli accordi siglati con diversi operatori. In questo modo TIM intende proporre ai clienti le migliori produzioni televisive e incentivare l’utilizzo delle infrastrutture di connessione a banda larga e ultralarga fisse e mobili, che rappresentano il futuro anche per il mercato dell’intrattenimento. La connessione ad alta velocità consente inoltre di giocare in streaming con TIMGAMES e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV.

Le imprese, inoltre, possono accedere al mondo delle soluzioni professionali sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Quest’ultima Comune di Cecina TIM S.p.A. Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it abilita anche applicazioni innovative come lo smart working, la unified communication la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing per le aziende, come le applicazioni software as a service.

Il Sindaco Samuele Lippi, con soddisfazione, ha così commentato: “Ringraziamo TIM per gli importanti investimenti attuati nella nostra Città e nel nostro territorio sulla fibra ottica. Per noi, i nostri cittadini e le nostre aziende è strategico essere sempre più “smart” potendo disporre sull’intero territorio comunale di un’infrastruttura tecnologica avanzata, sostenibile e di sicura affidabilità”. “Anche Cecina entra nella lista delle località scelte da TIM per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica con tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) – ha dichiarato Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations Rete TIM Toscana Ovest - Questa moderna infrastruttura di rete consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, , ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Si tratta di un risultato reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da TIM e alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale”.

Fonte: Comune di Cecina - Ufficio stampa

