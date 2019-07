Concerto e mostra d'arte sacra nella chiesa di Santa Maria a Empoli

Giovedì 25 luglio alle 21,15 nel chiostro della chiesa di Santa Maria a Empoli si terrà un concerto con musiche di Busoni e Sibelius con la partecipazione del quartetto finlandese Theoreme String Quartet e la collaborazione del Centro Busoni di Empoli. L'evento è a ingresso libero.

All'interno del chiostro, inaugurata domenica 14 luglio è allestita una mostra di sculture del maestro italo-americano Alan Pascuzzi sul tema Maternità di Maria. La mostra, proveniente dalla Cancelleria della Città del Vaticano, rimarrà aperta fino al 28 luglio

Alcune note sull'artista.

Alan Pascuzzi nasce a R0chester nel 1969 si laurea in storia dell arte rinascimentale- greca e romana. Si trasferisce a Firenze dove apre uno studio. Ha insegnato per più di venti anni in varie università americane. Sta per dare alle stampe un saggio sui disegni di Michelangelo dopo venti anni di ricerche.

