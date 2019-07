Confesercenti incontra Montanelli per parlare di turismo e commercio a San Miniato

Sviluppo del turismo, mercati ambulanti, rilancio dei Centri commerciali naturali, sono stati alcuni dei temi al centro dell’incontro che Confesercenti Toscana Nord ha avuto con la vice sindaco di San Miniato Elisa Montanelli.

L’associazione, presente con il responsabile area pisana Simone Romoli ed il coordinatore Valdera Claudio Del Sarto, ha voluto presentare all’amministrazione comunale anche il proprio progetto di bollettino turistico (Da.Tur.) che sta già mettendo a disposizione di altre realtà provinciali.

“Il turismo è uno dei punti di forza di San Miniato – hanno detto Romoli e Del Sarto – anche in virtù della capacità di unire l’aspetto culturale a quello enogastronomico. Le tre importanti strutture ricettive alberghiere presenti avrebbero sicuramente un importante supporto con uno studio in tempo reale di flussi turistici per calibrare offerte e stagionalità”. Altro tema sul tavolo della discussione quello dei mercati ambulanti.

Ancora i due dirigenti di Confesercenti Toscana Nord: “Il settore sta vivendo un periodo di crisi e quindi necessita di interventi di rilancio. Con la vicesindaco abbiamo già concordato un sopralluogo, anche con i nostri dirigenti Anva, soprattutto sul mercato del sabato a Ponte a Egola”.

Poi la questione dei Centri commerciali naturali come “strumento sempre più strategico – hanno ribadito Romoli e Del Sarto – per la promozione del commercio tradizionale. San Miniato ne conta addirittura tre, un vero record. La nuova legge regionale dà nuova forza a queste realtà e noi siamo pronti a supportarle per la presentazione di progetti e la partecipazione a bandi. Questo ci porta anche sulla questione del credito e della difficoltà di accesso da parte dei piccoli imprenditori. Anche in questo caso siamo pronti a collaborare con il Comune per individuare forme di collaborazione che facilitino gli imprenditori”.

Soddisfazione per l’esito dell’incontro da parte della vice sindaco Montanelli: “Da parte nostra c’è la massima disponibilità a sviluppare un rapporto di collaborazione che possa incentivare la crescita delle imprese e valorizzare le realtà commerciali che esistono sul nostro territorio. Questo è stato il primo incontro, al quale ne seguiranno altri, per progettare e condividere un percorso che veda l’amministrazione a stretto contatto con la Confesercenti Toscana Nord”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

