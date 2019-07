Doppio incontro del distretto di Prato al Ministero dell'ambiente

"Abbiamo riassunto le nostre richieste nei due filoni fondamentali: la necessità da un lato che sia riconosciuta l'estraneità al mondo dei rifiuti per i residui di lavorazione del tessile reimpiegati nei cicli produttivi, dall'altro che per il settore tessile vengano introdotte norme end of waste agevoli da applicare. - spiega il presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi - Bisogna liberare le imprese dal timore, che oggi giustamente hanno, di essere sanzionate per inadempienze formali riguardo alla gestione dei rifiuti: un paradosso, se si considera che lo scopo per il quale trattano questi materiali è proprio per riutilizzarli e non farne un rifiuto. Se si raggiungerà questo obiettivo crescerà anche la quota di riutilizzo, in linea con quei principi dell'economia circolare che non devono rimanere una formula vuota ma un impegno concreto anche del legislatore."

“Una valutazione a due volti quella del doppio incontro al Ministero dell’Ambiente – dice Moreno Vignolini, presidente regionale della Federazione Moda Confartigianato – Da un lato lo consideriamo positivo per la disponibilità e apertura mostrate su un argomento, quello degli scarti tessili, che da sempre facciamo fatica a far capire al mondo politico: siamo soddisfatti della possibilità prospettata di proseguire con incontri a livello tecnico per la definizione del Decreto. Dall’altro siamo seriamente preoccupati dai tempi previsti per arrivare alla sua approvazione, stimabile in oltre un anno. Riteniamo che tali tempi non siano degni di un Paese civile che lavora per lo sviluppo della propria economia. Voglio inoltre lanciare un appello alle forze politiche, richiamandole all’unitarietà di azione e intenti nel nome di un bene comune e condiviso come quello della riclassificazione degli scarti tessili, tema fondamentale per il nostro territorio”

“Sulla gestione del ciclo dei rifiuti e degli scarti tessili – sottolinea il portavoce di Federmoda CNA Toscana Centro, Francesco Viti – non è più tempo di rinvii e inesattezze. Come abbiamo ribadito in occasione dell’incontro con il sottosegretario all’Ambiente Micillo, le nostre imprese da tempo richiamano il mondo politico a due responsabilità precise: chiarezza su come si intende affrontare questo problema pesante per le imprese tessili e tempistiche certe sugli interventi che sono divenuti ormai improrogabili. Niente di più. Ora, dopo le garanzie ottenute dal Governo, la disomogeneità di risposte piovute dagli uffici tecnici ci lascia quantomeno perplessi e teniamo a ribadire che gli annunci e le dichiarazioni, pur benvenute, lasciano il tempo che trovano se non sono seguite da atti concreti che offrano al mondo produttivo una spinta reale verso la sostenibilità e l’affermazione di un circolo virtuoso dei rifiuti tessili”.