Giunta Cascina, anche Ziello lascia: "Conseguiti obiettivi di mandato". È il quinto assessore a dimettersi

Anche Edoardo Ziello, deputato Lega, lascia il posto da assessore nella giunta di Cascina, la prima a guida Lega della provincia di Pisa. Il giovane onorevole spiega con un post che questa mattina ha rassegnato le dimissioni in quanto sostiene di avere "conseguito tutti gli obiettivi contenuti nelle linee di mandato del comparto Politiche Abitative e Sociali".

"È stata un’esperienza straordinaria per la quale ringrazio l’Eurodeputata, Susanna Ceccardi, che ha dato fiducia ad un giovane ragazzo - spiega riferendosi all'ex sindaca, che ha lasciato la fascia tricolore al vice Dario Rollo ma ha mantenuto come assessore alcune deleghe tra cui la sicurezza -. Pur dimettendomi e portando la mia esperienza a Pisa, continuerò a rimanere attaccato al territorio cascinese che mi ha visto crescere, sostenendomi anche nei momenti più duri".

Da Cascina sono passati e hanno lasciato il loro ruolo, per dimissioni volontarie o 'condizionate' Michele Parrini (ex vice sindaco), Gino Logli, Luca Nannipieri, Sonia Avolio. Oltre a Ceccardi che però è rimasta in giunta cambiando ruolo.

Nel suo lungo post afferma quali sono stati i punti caratterizzanti l'azione di governo leghista a Cascina sotto l'assessorato delle politiche sociali: "case popolari e contributi sociali prima agli italiani; apertura del distretto socio-sanitario di Casciavola; conversione dell’ex centro d’accoglienza di Titignano in alloggi per cascinesi in difficoltà; riqualificazione dei villaggi di edilizia residenziale pubblica di San Frediano e San Lorenzo alle Corti; sgombero di tutti i campi nomadi su area pubblica; installazione di nuove telecamere; ampliamento del portafoglio di investimenti sui capitoli di bilancio del Sociale; uscita di Cascina da tutti i progetti d’accoglienza; salvataggio della casa famiglia di Marciana; creazione del trasporto sociale gratuito con la collaborazione dei giovani della CRI di San Frediano; sgombero dalle case popolari di tutti gli stranieri titolari di immobili all’estero; istituzione del bonus bebè per i cascinesi; controlli degli inquilini degli alloggi ERP sul regolare conferimento dei rifiuti e sblocco del progetto della nuova Misericordia di Cascina".

Tutte le notizie di Cascina