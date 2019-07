Vip Preparo Io, eletto il Masterchef della gara nel litorale pisano

Adriano Bacconi trionfa a Vip Preparo Io e si scopre a sorpresa campione anche in cucina. Nel bellissimo contesto della terrazza del Bagno Alma di Tirrenia, il volto televisivo conosciuto agli sportivi per le sue raffinate analisi tattiche ha conquistato la palma di Masterchef del Litorale Pisano Estate 2019, tra gli appalusi entusiasti di un pubblico caloroso.

Un esito e una vittoria tutt'altro che scontata quella di Bacconi, che peraltro non ha lasciato nulla di intentato pur di prevalere, considerando anche la concorrenza degli altri chef in gara: a partire proprio dal campione in carica Alessio Ricci, esperto combattente del Gioco del Ponte e allo ottimo cuoco, e dal giovane ma agguerrito assessore allo Sport del comune di Santa Maria a Monte Luca Vanni.

L'iniziativa, promossa da Confcommercio Provincia di Pisa e Sindacato Italiano Balneari Sib ha coinvolto una Giuria di altissimo livello, arricchita dalla presenza dello chef del Foresta Bruno Benvenuti e costituita dal vicepresidente di ConfcommercioPisa Alessandro Trolese, dai consiglieri comunali Virginia Mancini, Marco Biondi e Maurizio Nerini, dalla dirigente scolastica Maria Paola Ciccone, dal giornalista Luca Tronchetti, da Alessandro Nundini della Pro Loco e Gabriele Vannucci della Tirrenica Mobilità.

Una sfida ai fornelli, possibile grazie al lavoro incessante della cambusiera Chiara Fontanabona, intercalata da momenti di divertimento e ilarità, condotta con disinvoltura dal giornalista Alessio Giovarruscio, il cui esito è stato in bilico fino all'ultimo e decisa solo al fotofinish: in vantaggio il “doge” Ricci grazie ad un antipasto freddo a base di pane carasau con pomodorini, mozzarella e capperi premiato con 71 punti e una media voto di 7,9.

Ma la replica di Bacconi è stata formidabile grazie ad un primo che ha letteralmente incantato il palato dei giudici: le sue orecchiette al sugo di sgombro, con pomodorini e capperi hanno ottenuto il punteggio record di 78 punti, con una media di 8,6, sufficiente per scavalcare di tre punti Alessio Ricci e diventare Campione di Vip Preparo Io 2019. Esausto ma felice, Bacconi ha dedicato la vittoria alla moglie e ai suoi 4 figli. Soddisfatto della serata il presidente di ConfLitorale Confcommercio Fabrizio Fontani.

