Emanuela Lora dirigerà il Minibasket Abc e i progetti con le scuole

Per un cavallo di ritorno nel settore Giovanile, un’attesissima new entry nel settore Minibasket. Sarà Emanuela Lora, infatti, la nuova responsabile tecnica del Minibasket Abc e referente per tutto quel che riguarda i progetti con le scuole. Una figura, quella di Emanuela, che unisce passione e professionalità e che arriverà a Castelfiorentino per portare tutta la sua decennale esperienza come professionista in un settore delicato ed importante quale è quello del Minibasket, rappresentando al tempo stesso il punto di riferimento e la guida per l’intera squadra degli istruttori gialloblu.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta dell’Abc” spiega Emanuela “per diversi motivi: in primis perchè rappresenta un ambiente che stimo da sempre ed in cui conosco molte persone con cui sono felice di poter lavorare, e poi perchè, professionalmente parlando, sono certa di fare un salto di qualità. Quello che più di ogni altra cosa mi auguro di trasmettere a Castelfiorentino e a chi lavorerà a fianco a me” prosegue “sono il mio entusiasmo e la mia irrefrenabile passione per la pallacanestro, in particolare per il Minibasket. Vorrei aumentare la “fame” dei bambini per questo sport, e con essa la voglia di stare insieme, di partecipare agli eventi della società, ai tornei e di fare tante nuove esperienze. Credo che ci siano tutte le basi per creare una squadra di istruttori compatta, base essenziale e necessaria per lavorare bene, far crescere i bambini e allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi della società”.

La carriera di Emanuela inizia nel 1992 ad Asti, sua città natale e, dopo una parentesi in Spagna a Barcellona in cui approda grazie al progetto Erasmus, inizia l’attività come professionista in due società bresciane (una delle quali guidata da Maurizio Cremonini), dove si ferma per quattro stagioni. Da qui il passaggio a Vado Ligure, società di B1, come responsabile Minibasket e quindi l’arrivo in Toscana dodici anni fa: Fucecchio, Pallacanestro Empoli, Bellaria Pontedera, Juve Pontedera ed infine il ritorno a Fucecchio nelle ultime due stagioni. Esperienze in cui Emanuela riesce a consolidare il suo ruolo di responsabile, oltre che di istruttrice, Minibasket portando in Toscana un importante bagalio tecnico e formativo, e proseguendo così la sua carriera a livello professionistico. E adesso nuova avventura, nuovi colori, nuovi obiettivi.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket