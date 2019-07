Empoli-Siena, Poli sulla linea ferroviaria: "Nessun euro sul tratto da Poggibonsi, prossima sfida per le regionali"

"La linea Siena Empoli compirà 170 anni il 14 ottobre prossimo. Da anni i potenti politici parlamentari del territorio (la senatrice Laura Cantini, il senatore Luca Lotti e il deputato Dario Parrini, si sono spesi in interviste e promesse sul raddoppio della linea in questione, ma niente di fatto si è smosso. Una linea ferroviaria tra le più lente che sottopone ogni giorno migliaia di pendolari, studenti, lavoratori e turisti a ritardi e disagi non più tollerabili. La linea Empoli-Siena ha 36 km a binario unico nei tratti Siena-Poggibonsi (25km), e Granaiolo-Empoli (11km). Ad oggi risulta finanziato solo il tratto Granaiolo - Empoli, ma niente si sa su l’inizio di questo raddoppio, slittato pare oltre il 2024.Sul tratto Poggibonsi Siena, il più urgente e difficoltoso, nessun euro è previsto.

Visto il permanere di una sostanziale immobilità delle istituzioni coinvolte, Regione e RFI, sono dell’idea che debba esser dato immediato inizio ai lavori di raddoppio sulla Granaiolo-Empoli, tramite una procedura veloce che non può che essere quella del commissariamento dei lavori, come anche da idea espressa pubblicamente dal ministro dei trasporti Toninelli.

Per quanto riguarda il tratto Poggibonsi-Siena, il cui raddoppio insieme a quello del tratto Granaiolo - Empoli, consentirebbe la percorrenza Siena - Firenze in 60 min (quasi dimezzando I tempi attuali e la conseguente riduzione della percorrenza da ogni località intermedia verso e da Firenze. Per il raddoppio di questo tratto si utilizzi i fondi inutilmente accantonati per l’elettrificazione Empoli-Siena e si individui altri fondi certi per iniziare in tempi brevi anche i lavori su questo tratto.

La sfida lanciata per il raddoppio della Empoli-Siena, rientra nell’obiettivo più generale del trasferimento di una parte considerevole del trasporto di persone e di merci dalle strade alle ferrovie. Una sfida, in vista delle future elezioni regionali, che risponde alla sensibilità diffusa nei confronti della difesa dell’ambiente di cui il rilancio dei trasporti ferroviari ne sono parte fondamentale"

Gian Carlo Poli, ex assessore del Comune di Certaldo

