Giorgia + Janelle Monáe, due talentuose superstar per Lucca

Due donne, due talenti vocali assoluti, due regine del pop ognuna con il suo stile. Giorgia e Janelle Monáe, rigorosamente in ordine di apparizione, hanno esaltato il palco del Lucca Summer Festival ieri, giovedì 19 luglio. La figlia del blues passata al pop da dischi d'oro Giorgia ha portato il suo disco Pop Heart, con le cover di Jovanotti (Le tasche piene di sassi) ed Elisa (Gli ostacoli del cuore). L'erede di Prince è reduce da un fortunato tour a supporto del suo Dirty Computer: ascoltatissima in radio la sua Make Me Feel. Non solo voce ma anche tanta presenza scenica per la talentuosa cantante e attrice di Kansas City. Come potete vedere dalle foto selezionate a cura di Stefano Dalle Luche.

