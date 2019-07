Guasto sulla rete idrica a San Casciano, individuata la perdita

Aggiorniamo i cittadini del Comune di San Casciano che i nostri tecnici hanno individuato la perdita che da ieri sta provocando problemi di approvvigionamento in loc. Cerbaia, La Romola e Chiesanuova. La ricerca si è protratta oltre il previsto e per cercare di limitare il disagio da ieri è stata posizionata in via Volterrana, angolo via di Faltignano. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto sta creando loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa

