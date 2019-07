Interruzioni programmate per lavori del servizio elettrico, ecco quando

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domenica 21 luglio effettuerà interruzioni programmate del servizio elettrico, circoscritte per estensione, in alcune aree del territorio comunale di Buggiano per consentire alla società TERNA, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento attraverso la sostituzione della fune di guardia dell’elettrodotto tra le cabine primarie di Marginone e Gora.

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di bassa e media tensione nella fascia oraria 8:30 – 16:00. E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà le aree di interruzione a gruppi ristretti di utenze compresi tra via delle Gavine, via Buozzi, via Amendola, via Tamburlana, via Falciano, via Gamberaio, via Acquavivola, via Ponte Buggianese, via Tavolaia, via Livornese, via Terra rossa e aree limitrofe in quella porzione di territorio. Gli interventi sono stati programmati di domenica, per ridurre quanto possibile i disagi alle attività operative nei giorni feriali. I lavori si concluderanno sabato 27 luglio ma riguarderanno una zona più ristretta, interessando soltanto poche utenze singole e non cabine di trasformazione che distribuiscono energia elettrica ad aree residenziali.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni (e avviso diretto personalizzato per le utenze servite in media tensione) nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel Italia srl

