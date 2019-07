La Bohéme con la regia di Alfonso Signorini a Torre del Lago

La prima recita dell’apprezzato allestimento con le scene di Leila Fteita, per la regia di Alfonso Signorini vedrà protagonisti il soprano He Hui al debutto nel ruolo di Mimì. Per Jean Francois Borras, Rodolfo sarà la prima volta sul palcoscenico in riva al lago. Ivana Canovic vestirà i panni di Musetta. Sul podio, guida l’Orchestra del Festival Puccini il direttore lettone Martins Ozolins

Sabato 20 luglio il sipario del Gran Teatro all’aperto in riva al lago si leva su la Bohème nell’allestimento del 64° Festival Puccini salutato da consensi di pubblico e critica. La commovente storia d’amore tra Mimì e Rodolfo sullo sfondo della capitale europea dell’arte torna in scena con la sapiente regia di Alfonso Signorini. « Murger nel suo romanzo e Puccini con la sua musica raccontano la Parigi che fu degli impressionisti e partire da loro mi è sembrata la prospettiva più naturale; con questo spettacolo rendo omaggio all’impressionismo francese, attingendo a piene mani in questa epoca con un excursus da Renoir a Manet a Toulouse-Lautrec, quindi anche con una zampata nel periodo finale di questa fase felicissima della storia dell’arte- racconta Signorini. Per la Barriera d' Enfer del terzo quadro ho chiesto di dipingere la scena come "La Gare Saint-Lazare" di Monet; il vestito di Musetta, rosso, con la serpe che l' avvolge tutta fino a morderle il seno, è ispirato da un manifesto di Toulouse-Lautrec: citazioni palesi, non voglio essere originale ma fedele all' originale perché la sfida è parlare al presente seguendo il dettato dell' autore. Troppo facile colpire facendo morire Mimì di Aids».

Nelle scene, realizzate nei laboratori della Cittadella del Carnevale dagli artisti del Carnevale di Viareggio, la scenografa Leila Fteita ricostruisce il vibrato della luce che si posa sulle case di Parigi con una pittura mossa come facevano i pittori impressionisti sulla loro tela. Un omaggio all’impressionismo che il disegno luci di Valerio Alfieri riesce ancor più a far risaltare. Un cast di stelle tra gli interpreti: He Hui al suo debutto nel ruolo sarà Mimì

Fonte: Ufficio stampa

