La Falegnami Castelfiorentino, ricorso alla cassa integrazione straordinaria da ottobre

Le attuali difficoltà dell'azienda La Falegnami di Castelfiorentino saranno superate facendo ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, che sarà attivata a partire dal primo ottobre 2019. L'accordo è stato raggiunto oggi al termine di un incontro convocato dal consigliere per il lavoro Gianfranco Simoncini e al quale hanno partecipato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, i rappresentanti dell'azienda e di Confindustria Firenze, la Rappresentanza sindacale aziendale. L'accordo sulla Cigs permette, per il momento, di scongiurare i licenziamenti ed evitare così un impatto a livello sociale della crisi. Il tavolo regionale resterà aperto per monitorare l'andamento delle trattative.

Fonte: Regione Toscana

