Con la tracolla della borsa al posto della cintura di sicurezza: multato

Al volante con la tracolla della borsa al posto della cintura. Poi chiede uno sconto sulla multa alla Polstrada, che gli toglie 5 punti dalla patente.

La polizia stradale di Pistoia ha sanzionato un automobilista che, anziché indossare la cintura di sicurezza, si era messo al volante con una borsa a tracolla, al fine di trarre in inganno le forze dell’ordine da lui incontrate su strada. Ma gli è andata male, poiché ieri è incappato in zona Bonelle nelle maglie della Polizia di Stato che, con più equipaggi messi in campo dalla Questura e dalla Sezione Polstrada locali, stavano effettuando un’operazione volta a individuare automobilisti poco virtuosi e coloro che usano le strade per i loro loschi traffici. Per rendere più efficace il dispositivo sono stati impiegati anche un’unità cinofila specializzata nella ricerca di stupefacenti, nonché personale in borghese a bordo di auto civetta, con il compito di monitorare ad ampio raggio i veicoli in avvicinamento e segnalare i conducenti sospetti o che non erano in regola.

E i risultati si sono visti, tant’è che l’uomo, un 63enne originario di Pistoia, ha sperato che la cinghia scura della sua borsa potesse essere scambiata con la cintura di sicurezza allacciata. Ma lo stratagemma non è sfuggito agli investigatori. Inoltre ha pure chiesto uno sconto, poiché era la sua prima multa. Ma non è stato accontentato, tant’è che gli sono stati tolti 5 punti dalla patente e dovrà pure versare all’erario quasi 100 euro per quella infrazione.

Nel corso dell’operazione i poliziotti hanno controllato 50 veicoli, sanzionando 18 conducenti senza la cintura allacciata e 7 che guidavano con il telefonino in mano. A un 30enne napoletano è stata ritirata la patente, poiché recidivo all’uso del telefonino alla guida. I punti tolti dalle patenti sono stati in tutto 140.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

