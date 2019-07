La Traviata in piazza a Empoli: la lirica ospite speciale dell'estate in città

“L’Opera in piazza”, la grande musica lirica nella piazza più suggestiva della città di Empoli, piazza Farinata degli Uberti, giunge alla sua quarta edizione. Una delle pagine più attese del ‘Luglio empolese’, cominciate con Il ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi nel 2016, la ‘Tosca’ di Giacomo Puccini nel 2017 , ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini nel 2018.

Per questa edizione si torna a Giuseppe Verdi con ‘La Traviata’, in programma venerdì 26 luglio 2019 alle 21.15, in piazza Farinata degli Uberti.

«È ormai diventato un appuntamento tradizionale dell’estate empolese quello dell’opera in piazza: un’occasione irrinunciabile per assistere a uno spettacolo di musica e teatro – dice il sindaco Brenda Barnini – inserito nella incomparabile cornice in marmi policromi della nostra Collegiata, nell’attesa trepidante di poter sedere nella platea di un nuovo teatro cittadino, degno davvero di questo nome».

Portare la grande musica in piazza – in questo caso una delle opere più famose al mondo – significa dare l’opportunità a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con questo genere, di potersi avvicinare ad un’esperienza musicale e culturale straordinaria.

L’Opera in Piazza, ideata e voluta 4 anni dall’amministrazione comunale è patrocinata e sostenuta dal Comune di Empoli, con l’auspicio di stimolare la cittadinanza a riappropriarsi di un valore che ha caratterizzato la storia empolese, si prefigge di rinnovare e confermare una tradizione di ampia divulgazione della cultura musicale.

La Traviata è un’opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Traviata è un’opera che commuove, sempre, e questa capacità di suscitare emozioni le consente ancora oggi, di essere l’opera di riferimento, sia per il musicofilo di lungo corso, sia per colui che per la prima volta siede di fronte a un boccascena. È basata su La signora delle camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte della cosiddetta "trilogia popolare" di Verdi, assieme a ‘Il trovatore’ e a ‘Rigoletto’.

L’opera in piazza è organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni con la consulenza artistica di Lorenzo Ancillotti che spiega: «Da una recente ricerca che attinge alle statistiche del maggior sito internet dedicato alla lirica sembra che La Traviata, sia in assoluto l’opera più rappresentata nel mondo, seguita a ruota da Carmen e da La Bohème. Tuttavia La Traviata è un’opera che divide ancora oggi il pubblico in opinioni fortemente contrastanti: c’è chi la definisce il capolavoro assoluto e chi, invece, la accusa di essere un lavoro fortunato, dove un astuto Verdi, basandosi su una ben scritta storia di lacrima facile, sia ricorso alle più banali strategie compositive per cercare il consenso del pubblico. In entrambi i giudizi, così antitetici, si annidano delle profonde verità».

PERSONAGGI E INTERPRETI -

Violetta Valéry ERICA WEN MENG GU

Flora Bervoix, sua amica MARGHERITA TANI

Annina, serva di Violetta MAILA FULIGNATI

Alfredo Germont DAVID SOTGIU

Giorgio Germont FRANCO ROSSI

Gastone, Visconte di Létorières FRANCESCO MARCHETTI

Il Barone Douphol SANDRO DEGL'INNOCENTI

Il Marchese d'Obigny LORENZO MARTINUZZI

Il Dottor Grenvil ANDREA MARMUGI

Giuseppe, servo di Violetta MASSIMO FROLI

Un domestico di Flora FABIO PICCHETTI

Un commissionario FABIO PICCHETTI

Maestro direttore e concertatore ROBERTO GIANOLA

Regia GUIDO ZAMARA

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

Pia Società Corale Santa Cecilia

Maestro del coro SIMONE FARAONI

Coreografi e ballerini M. TERESA SPINELLI e ALESSANDRO CIARDINI

Direttore di scena RENATO PILOGALLO

Macchinisti ALESSANDRO MAZZOLI, LEONARDO MAZZOLI

Attrezzista MADIA COTIMBO

Sarta ILARIA PINTO

Parrucche e trucchi FRANCESCO RICCIARDI

Scene, attrezzi e costumi S.O.L.T.I. snc di FASANO ERMANNO

Light designer MANRICO FASANO

Il servizio di accoglienza è a cura dell’ITIS Ferraris Brunelleschi

PREZZI E PREVENDITE

1° SETTORE

Intero € 25 + dp; ridotto* € 20 + dp

2° SETTORE

Intero € 18 + dp; ridotto* € 14 + dp

3° SETTORE

Intero € 13 + dp; ridotto* € 8 + dp

*Riduzione per soci unicoop Firenze, under 26 e over 65

PREVENDITE - Libreria Rinascita Empoli Viruslibro, Bonistalli Musica, Discofollia Club Musica & Spettacolo Empoli

