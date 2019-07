Lucca Calcio, tempo agli sgoccioli per l'iscrizione in Figc

Questa mattina è arrivata al Comune di Lucca la lettera di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio con la quale vengono ufficialmente comunicati i termini per l'iscrizione di una squadra che rappresenti ufficialmente la città di Lucca a un campionato di calcio Figc/Lnd per la stagione sportiva 2019/2010. La scadenza ultima per la consegna alla Federazione della documentazione richiesta, compresi i titoli di credito necessari, è lunedì 29 luglio 2019 alle ore 15.

Come comunicato ieri nel tardo pomeriggio, la manifestazione di interesse organizzata dal Comune di Lucca rivolta a soggetti interessati alla costituzione di un sodalizio calcistico che rappresenti la città di Lucca in un campionato sarà aperta fino alle ore 15 di giovedì 25 luglio 2019.Alla chiusura del bando la commissione si riunirà immediatamente per esaminare le domande arrivate e arrivare in tempi brevissimi alla scelta.

L'amministrazione comunale ha inoltre dato il via al conferimento di incarichi professionali per oltre 45mila euro necessari alla valutazione e progettazione degli interventi di adeguamento per l'agibilità dello Stadio Porta Elisa dopo che sono emerse criticità sulla vulnerabilità statica e sismica di alcune parti del complesso architettonico.

