Ecco l’undicesima edizione della rassegna "Jazz in the castle"

Dal 24 al 29 luglio andrà in scena a Certaldo l’undicesima edizione della rassegna “JAZZ IN THE CASTLE”. La manifestazione, che si è affermata come una delle più importanti del suo genere in Toscana, è costituita da seminari musicali e una rassegna jazz e world music con un importante cartellone di artisti internazionali provenienti da varie culture musicali: jazz, brasiliana e classica. Organizzata dall’Associazione Global Music in collaborazione con Hotel e Ristorante Il Castello, Castello’s Jazz Bar e Ristorante L'Antica Fonte, offre la possibilità di ascoltare alcuni dei più grandi strumentisti di musica improvvisata. Inoltre, svolgendosi parallelamente i corsi, è anche possibile studiare con questi artisti. Saranno 4 le serate che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Certaldo Alto e aiuteranno a creare, insieme ai concerti spontanei, un’atmosfera irripetibile.

Programma:

24 luglio 21.30

Hotel Il Castello - Castello’s Jazz Bar - evento privato

Bruce Barth New York Stories

Celebrating 80th birthday of jazz legend Charles McPherson

Celebrazione dell’ottantesimo compleanno della leggenda jazz Charles McPherson

Bruce Barth, pianoforte

Mark Hodgson, contrabbasso

Stephen Keogh, batteria

Sarà presente Charles McPherson

Bruce Barth, classe 1958, califo rniano residente a New York, è tra i più importanti pianisti della scena internazionale. Ha al suo attivo una quindicina di CD a su o nome e il suo stile e espressività lo rendono un dei pianisti più apprezzati e coinvolgenti di adesso . Con lui due massimi esponenti della scena jazz britannica, il bassista Mark Hodgson e il batterista Stephen Keogh. Nel corso della serata sarà celebrato l ’ottantesimo compleanno del sassofonista Charles McPherson , noto soprattutto per la sua collaborazione con Charles M ingus (12 album con lui). Negli anni McPherson è diventato ’emblema del post Be Bop e ha suonato nella colonna sonora del film di Clint Eastwood dedicato a Charlie Parker ”Bird" www.charlesmcpherson.com/

www.brucebarth.com

25 luglio ore 21.30

Piazza Boccaccio ore 21.30, ingresso libero

”Aperimusicenando” in collaborazione con Caffè Solferino e Pizzeria Il Pirata

Matteo Sabattini Quartet

Matteo Sabattini, sax alto

Paolo Birro, pianoforte

Francesco Angiuli, contrabbasso

Alfred Kramer, Batteria

Matteo Sabattini è una delle più grandi promesse del jazz italiano. Dopo il diploma a Bologna, la sua città, si è trasferito nei Stati Uniti per alcuni anni. Di ritorno in Italia ha subito consolidato la sua fama di musicista inventivo e completo, dotato di grande tecnica, tecnica che però è sempre al servizio della musica. La formazione inedita suonerà composizioni nuove unite alla rilettura di vecchi standard e di alcune canzoni tratte del jazz moderno. Con Sabatini una sezione ritmica con i fiocchi: Paolo Birro al pianoforte, Francesco Angiuli al contrabbasso e Alfred Kramer alla batteria, musicisti che da anni fanno parte delle eccellenze del jazz italiano. www.matteosabattini.it

27 luglio ore 2 1.3 0

Ristorante Il Castello

ingresso libero, prenotazione obbligatoria, 0571 1900261

Fives Miles More

Tribute to Miles Davis

Robert Bonisolo, sax tenore

David Boato, tromba

Luca Mannutza, pianoforte

Lorenzo Conte, contrabbasso

Alfred Kramer, batteria

Il sassofonista canadese Robert Bonisolo, il trombettista David Boato e il contrabbassista Lorenzo Conte, entrambi veneziani, il pianista cagliaritan o Luca Mannutza e il batterista Matteo Rebulla, intraprendono questo viaggio espressivo per rileggere in modo originale i brani più noti suonati da uno dei più grand i interpreti del Jazz contemporaneo , Miles

29 luglio ore 21.30

Ristorante “L'Antica Fonte”

Via Valdracca 25, ingresso libero prenotazione obbligatoria

0571652225

Scott Hamilton

Organ Quartet

Scott Hamilton, sax tenore

Alberto Marsico, organo hammond

Sandro Gibellini , chitarra

Alessandro Minetto , batteria

Scott Hamilton è considerato il principale sassofonista mainstream di oggi. Scott, che nato a Providence, Rhode Island, nel 1954, iniziò la sua carriera in anni musicalmente abbastanza selvaggi con uno stile che era allora al di fuori dalle aspettative del pubblico, stile che poi diventò largamente comune tra tutti i nuovi interpreti . Il suo bellissimo sound e il suo impeccabile fraseggio erano rari tra i giovani talenti. Così quando firmò un contratto e cominciò ad incidere albums per la Concord Records, fu oggetto di autentica sorpresa ed eccitazione tra i devoti di questo stile e nell’intero panorama musicale. Il suo primo lavoro per la Concord, Scott Hamilton is A Good Wind Who Is Blowing Us No Ill risale al 1977 e prende il suo titolo da una lusinghiera recensione di Leonard Feather. Ma non si tratta che della prima di una memorabile serie di circa trenta albums. Come un consumato interprete di standards, il caldo tenore di Scott Hamilton, unito al suo impeccabile senso dello swing, creano un’atmosfera unica in ogni brano interpretato. Ad affiancare Scott Alberto Marsico, piemontese, il più rappresentativo organista italiano e anche uno dei più attivi sulla scena nazionale. Il quartetto sarà completato da Sandro Gibellini, affermato e versatilissimo chitarrista bresciano, profeta di quello stile classico che è comune a Scott e Alessandro Minetto, batterista torinese.

www.scotthamiltonsax.com

www.albertomarsico.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

