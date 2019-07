Mostra di strumenti musicali della Filarmonica Mariotti nell'azienda Borgani

Saxofoni, trombe, clarinetti e flauti dell’azienda Borgani saranno esposti, e saranno a disposizione per chi vorrà provarli, domani, sabato 20 luglio, dalle 10 alle 13 all’auditorium La Tinaia di Fucecchio. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di musica che potranno conoscere e provare alcuni degli strumenti prodotti da una delle aziende leader a livello mondiale. La Borgani Strumenti Musicali fu fondata da Augusto Borgani a Macerata nel 1872. Da allora l’azienda, oggi Borgani Prof. Orfeo S.n.c. di Orfeo Borgani & C, è cresciuta affermandosi in Italia e in tutto il mondo come uno dei produttori leader.

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti dell’evento di domani è l’incontro col produttore: a presentare gli strumenti musicali, infatti, sarà lo stesso Orfeo Borgani. Saranno esposte due linee, una di alta gamma dedicata ai professionisti e una rivolta ai principianti.

Per i musicisti si tratta di un’occasione imperdibile per vedere, toccare con mano e provare la qualità di strumenti unici prodotti in maniera artigianale da una azienda italiana conosciuta a livello internazionale.

La Filarmonica Mariotti di Fucecchio, anche con iniziative di questo genere, sta mettendo in mostra la propria volontà di proporsi come un’associazione poliedrica e sempre più tesa ad allargare i propri orizzonti per crescere e proporsi ai musicisti non solo di Fucecchio ma di tutta la Toscana.

