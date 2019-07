Tragedia al Neto, stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino. Una 26enne ha perso la vita dopo essere stata investita ieri sera da un treno regionale in transito verso Pistoia attorno alle 19.30. La polfer ha fatto i dovuti accertamenti durante il periodo in cui la circolazione è stata bloccata. Non sono note le cause del gesto.

