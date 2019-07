Paolo Borsellino, il cdx di Capraia e Limite omaggia il giudice eroe

Ventisette anni fa perdeva la vita il giudice eroe Paolo Emanuele Borsellino, ammazzato dalla mano nera stagista di Cosa nostra.

In quella via D'Amelio, dove abitava l'anziana madre del giudice, persero la vita anche i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna impegnata nel servizio scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Tuttora ancora tanti vuoti riguardanti vicende (come lo '' smarrimento'' della famosa agenda rossa dove il giudice era solito scrivere appuntamenti, visite, pensieri ed informazioni) e personalità coinvolte, sono riaffiorati in occasione delle affermazioni del fratello Salvatore che chiede a gran voce la cessazione del segreto di stato che ancora ad oggi pesa come un macigno sulla vicenda e soprattutto sulla c. d trattativa Stato-Mafia.

Ancora una volta il Centro - destra unito di Capraia e Limite porge i suoi omaggi a questi grandi personaggi che sono un faro di avanguardia per la legalità, il buon esempio e l'immagine di un'Italia onesta.

