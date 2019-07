Tra pop e folk, l'irlandese Loreena Mckennitt a Firenze

Il suo mix di musica celtica, pop, folk e world music ha conquistato critica e pubblico, ad ogni latitudine. Canadese d’anagrafe, sangue irlandese nelle vene, Loreena McKennitt sceglie il Musart Festival Firenze per inaugurare il nuovo tour italiano: sabato 20 luglio sarà sul palco di piazza della Santissima Annunziata (ore 21,15), a pochi passi dal Duomo.

I biglietti - posti numerati da 34,50 a 63,25 euro - sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana online su Ticketone. Per chi lo desidera è disponibile il Gold Package (125 euro), che al biglietto di primo settore abbina ingresso dedicato, visita guidata ai luoghi d’arte della piazza, area hospitality, servizio catering, riduzioni per mostre e attività culturali.

Il Lost Souls European Tour di Loreena McKennitt segue l’uscita dell’ultimo album “Lost Souls”, un arazzo che ben racchiude le sue molteplici influenze.

Nei nuovi brani si spazia dall’amata Irlanda al Medio Oriente. Come di consueto non mancano riferimenti letterari, da John Keats a William Butler Yeats, a Ronald Wright, che con il saggio “A Short History of Progress” ha ispirato il brano che dà il titolo all’intero lavoro.

Ad affiancarla sul palco saranno Brian Hughes (chitarra, oud e bouzouki celtico), Caroline Lavelle (violoncello), Hugh Marsh (violino), Dudley Philips (contrabasso) e Robert Brian (batteria).

Lunghi capelli rossi, voce da soprano, Loreena McKennitt è un’artista giramondo che trae ispirazione dai suoi lunghi viaggi. Tra i luoghi del cuore c’è la Toscana e in particolare Montalcino, dove risiede alcuni mesi all’anno.

Come di consueto, prima del concerto serale, ci sono gli appuntamenti Musart a ingresso libero: in piazza Brunelleschi, alle ore 18,30 l’incontro “Come S. Siro divenne la Scala del rock”: i concerti di Bob Marley nel 1980 e di Bruce Springsteen nel 1985 inaugurarono una stagione di grandi eventi nello stadio milanese. Ce li raccontano Mario Giusti, organizzatore locale, e il critico musicale Paolo Biamonte, conduce Stefano Senardi.

Sempre in piazza Brunelleschi alle 20 e alle 21 proiezione dei docu-film “Fabrizio De André - Creuza De Ma” e “Ivano Fossati - Lindbergh” tratti dalla serie “33 Giri – Italian Masters”, in collaborazione con Sky Arte.

E ancora, dalle 10 alle 19 (e per gli spettatori di Veloso anche dalle 20 alle 21) nella sala Bookshop dell’Istituto degli Innocenti, i grandi concerti fiorentini degli anni 2000/2009 rivivono nella mostra Because The Night, ingresso libero senza prenotazione). Alle 20 in piazza Brunelleschi concerto del Quartetto di Toscana Classica.

Ricordiamo che dalle ore 20 gli spettatori di Musart possono visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a piazza della Santissima Annunziata. Tra questi l’Istituto degli Innocenti, l’Istituto Geografico Militare, la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, la Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, il Giardino del Museo Archeologico, la Basilica di Santissima Annunziata e, novità di quest’anno, l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Musart Festival 2019 è prodotto da associazione culturale Musart in co-organizzazione con Istituto degli Innocenti. È realizzato con il contributo di Comune di Firenze/Estate Fiorentina, Città Metropolitana di Firenze, Toscana Promozione Turistica, Fondazione CR Firenze. E’ sostenuto da Toscana Aeroporti, Publiacqua, Unicredit, Firenze Parcheggi, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Ruffino, Prinz, Birra Messina. Media partners Sky Arte e Radio Capital. Si avvale dei partner Trenitalia, Destination Florence. In collaborazione con Istituto Geografico Italiano e Università degli Studi di Firenze.

Tour Loreena McKennitt

20 Luglio Firenze, Piazza Santissima Annunziata – MusArt Festival

21 luglio Milano, Teatro degli Arcimboldi

22 luglio Udine, Castello di Udine – Folkest Festival

24 luglio Macerata, Sferisterio

25 luglio Ostia Antica (RM), Teatro Romano

26 luglio Molfetta (BA), Anfiteatro di Ponente

28 luglio Grinzano (CN), Anfiteatro dell’Anima

Info tel. 055.667566 - musartfestival it

Loreena McKennitt al Musart - Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)

1° settore 63,25 euro

2° settore 57,50 euro

3° settore 46,00 euro

4° settore 34,50 euro

Gold Package 125 euro

Gold Package comprende biglietto di primo settore; pass per accesso preferenziale; visita guidata ai luoghi d’arte più significativi di Piazza SS. Annunziata e attigui (dalle 19.30 alle 20.15); area hospitality pre-show e servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino (dalle 20.15 alle 21.15); carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali della città.

Prevendite

Box Office Toscana e online su TicketOne

Info Musart Festival Firenze

Piazza della Santissima Annunziata - Firenze

Info tel. 055.667566 – musartfestival it

Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze