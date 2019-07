Porsche Carrera Cup, riflettori sul circuito del Mugello

Si accendono i riflettori sulla quarta gara dell’edizione 2019 della Porsche Carrera Cup Italia, la storica competizione monomarca di Porsche Italia di cui Q8 Hi Perform è official partner.

Il 20 e 21 luglio, sul tracciato del Mugello Circuit, il giovane pilota del team Q8 Hi Perform Diego Bertonelli cercherà di difendere la prima posizione nella classifica assoluta, raggiunta nel corso dell’ultimo weekend di gara ad Imola, dove Bertonelli ha ottenuto un secondo posto in gara 2, dopo che la pioggia aveva precedentemente bloccato, nella giornata di sabato, gara 1.

"Ad Imola abbiamo rotto gli indugi, raggiungendo la prima posizione nella classifica assoluta" ha affermato Diego Bertonelli, pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform."Da oggi in avanti abbiamo il dovere di condurre gare attente, continuando a dare il massimo senza però rischiare di incorrere in errori che, in campionati di questo tipo, rischiano di compromettere l’intero percorso. Ogni punto farà la differenza per raggiungere il risultato finale" ha concluso Bertonelli.

La stagione sportiva 2019, oltre al debutto sulle piste reali, ha visto la partecipazione di Q8 Hi Perform nelle gare virtuali dei Porsche Esports al fianco del famoso sim racer Amos Laurito, in pista con una 911 GT3 sport del team Morning Stars con livrea ufficiale Q8 Hi Perform.

Dopo il debutto al Misano World Circuit, il primo campionato virtuale parallelo a quello reale di Porsche Italia è proseguito sul tracciato di Imola, dove Amos Laurito ha ottenuto un doppio terzo posto, che gli ha permesso di raggiungere la quarta posizione, in condivisione, della classifica generale.

"A questo punto della stagione, il nostro impegno al fianco di questi piloti ci vede senza alcun dubbio premiati nelle scelte" ha affermato Gherardo Bisi, Direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia."In particolare con Bertonelli, portacolori Q8 Hi Perform in pista, stiamo raggiungendo risultati importanti, che ci vedono primeggiare nelle gare e, al momento, anche nella classifica assoluta. Ci auguriamo di poter mantenere questi risultati a lungo, così da poter festeggiare nel migliore dei modi la nostra partnership con Porsche Italia" ha concluso Bisi.

La Porsche Carrera Cup Italia 2019 tornerà, dopo la pausa estiva, il 14 e 15 settembre a Vallelunga. A seguire ci saranno una seconda gara a Misano, in occasione del Porsche Festival2019 di ottobre, e la tappa conclusiva di Monza.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino del Mugello