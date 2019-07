Prato Abetone, le premiazioni della 38esima edizione

A Palazzo Datini, in via Ser Lapo Mazzei, si sono svolte le premiazioni della 38° Prato Abetone con la presenza delle società vincitrici e di tutte le donne che hanno partecipato alla storica granfondo. A intrattenere gli ospiti il presidente della fondazione Datini Walter Bernardi appassionato di ciclsmo e autore del libro in concorso al Bancarella Sport, sabato 20 luglio a Pontremoli la scelta tra i sei libri scelti dalla commissione, Il caso Fiorenzo Magni. L'uomo e il campione nell'Italia divisa. "E' un onore poter ospitare la premiazione di una corsa storica del panorama ciclistico - dice Bernardi - io l'ho disputata almeno 5 volte ed ha un fascino particolare perchè la bicicletta ti permette di pensare. Il nostro Mercante di Prato è stato il precursore dei viaggi e la Prato Abetone è stata una delle prime Granfondo". Primo posto per il Team Gastone Nencini seguito da Agliana Ciclismo e Dlf Pistoia con Avis Verag Prato Est, Ciclistica Viaccia, e Ciclistica Bitone Bologna a seguire "Abbiamo voluto premiare tutte le donne - spiega Silvano Melani - per lo spirito che mettono in questa disciplina. Oltre a un ragazzo australiano che ha voluto partecipare a questa sfida e abbiamo consegnato alla uisp di Prato sezione ciclismo una targa con una dedica Grazie di tutto"

Fonte: Ufficio stampa

