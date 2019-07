Progetto Montespertoli, Luciana Morelli eletta presidente della commissione Lavori Pubblici

Nella seduta d'insediamento, il consigliere di opposizione Luciana Morelli è stata eletta presidente della commissione urbanistica e lavori pubblici.

"La commissione che presiederò si occuperà di ambiente, territorio, agricoltura ed in particolare di lavori pubblici e urbanistica, i temi più importanti tra le competenze di cui è investito il Comune. Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami, vista l'importanza dei temi da affrontare.

Abbiamo iniziato a lavorare fin da subito ma l?impegno più oneroso sarà da settembre, a seguito dell'avvio del procedimento per l'approvazione del nuovo Piano Operativo Comunale.

Sarà un onore per me, lavorare insieme ai colleghi di opposizione Macallè, Guiducci, Migliorini e Sergi mettendo le mie conoscenze tecniche e le mie esperienze a disposizione della cittadinanza. Sarà inoltre un'occasione, per creare un filo diretto con quelle che sono le realtà e le esigenze del territorio.

Svolgerò questo ruolo nel massimo rispetto dei ruoli e della correttezza, lavorando serenamente con un unico obiettivo sempre chiaro: il bene di Montespertoli".

Fonte: Progetto Montespertoli

