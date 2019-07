Protesta lavoratori Avr, solidarietà dall'amministrazione comunale

La protesta dei lavoratori AVR, che sta riguardando Livorno ed altre città italiane, nasce dai ritardi nel pagamento degli stipendi da parte dell’azienda. In questo momento il Comune di Livorno, esprimendo solidarietà ai lavoratori, nel sottolineare che la società Aamps, di cui è socio unico, è in regola con i pagamenti verso AVR, ha invitato l’azienda partecipata a fare quanto in suo potere per garantire i diritti dei dipendenti AVR. In particolare Aamps, come stazione appaltante dei servizi, potrà applicare la responsabilità solidale, provvedendo direttamente al pagamento dei salari, qualora la situazione non dovesse risolversi nelle prossime ore.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

