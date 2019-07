Pubblicato il bando per i contributi alle locazioni

Scadrà il 7 Agosto prossimo il bando per ottenere il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019, pubblicato dal Comune di Pomarance.

Tra i requisiti richiesti per accedere ai contributi, oltre alla residenza nel Comune e nell’immobile in riferimento al quale si richiede il beneficio, occorre essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti un valore ISE non superiore ad € 28.684,36 e un valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 €.

Tutti gli altri requisiti ed informazioni utili possono essere reperiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza Sant’Anna n. 1 Pomarance e sul sito internet del Comune di Pomarance

