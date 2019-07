Publiacqua, abbassamenti di pressione a San Casciano: ecco quando

Informiamo i cittadini del Comune di San Casciano Val di Pesa che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 13.15 di martedì 23 luglio si registreranno abbassamenti di pressione sulla località Bargino mancanze d’acqua su via Malafrasca, via Certaldese, via ergolato e in loc. San Pancrazio. La situazione tornerà comunque a normalizzarsi con gradualità nel corso del tardo pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa

