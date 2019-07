Quinto Aere in concerto al Festival InCanto d'Estate

Domani sera, 20 luglio, nuovo appuntamento con il Festival InCanto d’Estate di A.Gi.Mus. Firenze, che torna quest’anno per la sua quarta edizione, dedicata al cinquantesimo anniversario dell’allunaggio.

Il Festival è parte dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze

Alle ore 21.15 presso la Chiesa di San Michele a Castello (Via di San Michele a Castello, 14), si esibirà in concerto il Quintetto di ottoni Quinto Aere, che terrà un concerto interamente ispirato all’anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, nel giorno esatto della ricorrenza. Il programma prevede musiche di H.Mancini, J.Williams, M.Giacchino, J.Horner, H. Carmichael, H.Burt

Il quintetto Quinto Aere nasce nel 2012 per partecipare all'Italian National day nei quartieri generali NATO, come rappresentanti musicali dell'Italia. Professionisti diplomati in conservatorio, e che hanno suonato nelle più importanti orchestre italiane (Teatro alla Scala, Carlo Felice, ORT, Maggio Fiorentino, Giovanile Cherubini, Haydn Bolzano, Orchestra di Sanremo) i cinque ragazzi hanno in comune l'obiettivo di voler avvicinare più persone possibile alla musica. Musica classica, sacra, musical, colonne sonore di film e cartoni animati, musica leggera e blues letta in una chiave particolare e accessibile a tutto il pubblico grazie anche al suono popolare e coinvolgente degli ottoni. Si aggiudica, nel 2013, il secondo posto al "Premio Crescendo" di Agimus Firenze. Il gruppo si esibisce più volte negli anni, tra i concerti più importanti, quello per l'anniversario della fondazione dell'ospedale di Careggi, l'inaugurazione della stagione concertistica 2017/2018 del teatro Nuovo di Pisa, nel luglio 2018 sono per la seconda volta ospiti del Festival Musica sulle Apuane e nel Maggio 2018 e 2019 durante il Lucca Classica Music Festival.

