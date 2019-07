Serravalle Rock, amplificatori pronti a suonare alla Rocca di Castruccio

Dal 26 al 28 luglio alla Rocca di Castruccio parata di band straniere e italiane per una edizione ricca di sorprese Il Serravalle Rock è giunto alla sua quarta edizione e in questi anni alla Rocca di Castruccio sono salite sul palco le migliori band emergenti del panorama rock nazionale e internazionale.

La manifestazione, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Serravalle in collaborazione con Davvero Comunicazione, si terrà da venerdì 26 a sabato 28 luglio, un giorno in più rispetto alle precedenti edizioni, con ingresso come sempre grauito. Questa non è l’unica novità di quest’anno, l’altra riguarda la presenza di due band straniere e come chiusura la realizzazione di un cd, una raccolta dei migliori gruppi che in questi quattro anni si sono alternati sul palco.

“Al Serravalle Rock – dice il vice sindaco, Federico Gorbi – passato, presente e futuro sembrano giocare a rincorrersi offrendo opportunità sonore di ogni genere agli spettatori. In una location che richiama alle lotte medioevali tra le città toscane si esibiranno gruppi affermati e giovani promesse in un confronto volto solo a far innamorare gli appassionati della musica rock e della storia di Serravalle”.

“Siamo giunti alla quarta edizione del Serravalle Rock – afferma l’assessore alla cultura, Ilaria Gargini – che si svolge come da tradizione alla Rocca di Castruccio, un posto magico che ospita in estate eventi musicali di livello nazionale ed internazionale. Quest’anno saliranno sul palco band europee che daranno vita a serate incantevoli all’insegna del rock”.

Queste le date:

26 luglio ore 20: Holy Nothing; Piqued Jacks; Nevrorea; Campus della Musica

27 luglio ore 20.30: King Mastino; Life In The Woods; Uncledog; Campus della Musica.

28 luglio ore 18.30: Isolated Youth; Sunday Sermon; Cubi Rossi; Rooms By The Sea; Phomea: followtheriver; Mooniric; 3Years.

