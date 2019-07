La via Aurelia è stata chiusa per oltre 6 ore quest'oggi dopo un incidente che ha coinvolto un autoarticolato che ha perso carico sulla carreggiata. Il fatto è avvenuto poco prima delle 4 della mattina. Il mezzo è uscito di strada, ha colpito lo spartitraffico e si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco di Orbetello. L'autista, un 37enne di Pisa, è finito in ospedale. I rilievi sono stati gestiti da polstrada e carabinieri.

Tutte le notizie di Orbetello