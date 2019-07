Sicurezza, FdI Empoli chiede audizione con l'assessore Ponzo Pellegrini

Durante il consiglio comunale di ieri, giovedì 18 luglio, al momento di discutere una troppo generica mozione dei colleghi della Lega sulla sicurezza della nostra città, in particolare del centro storico, abbiamo deciso di non appoggiare suddetto documento e abbiamo consigliato ai proponenti di ritirarlo. A parte le premesse, che scaturivano dai recenti fatti di cronaca su accadimenti gravi come risse tra stranieri in pieno centro storico, gli impegni erano lacunosi e troppo semplicistici: chiedere una pattuglia della municipale a piedi a presidiare il centro, quando la Pm non è più a capo del comune di Empoli ma è in capo, con un organico ridicolo (circa la metà di unità di quello che prevede la legge) all’Unione dei Comuni è solo propaganda, al massimo utopia. Come, del resto, chiedere un ulteriore incontro del Comitato per Sicurezza (se ne fanno regolarmente) non porta a niente, se non alla presa d’atto che gli organici delle forze dell’ordine sono insufficienti e né Minniti prima né Salvini adesso hanno fatto niente per incrementarli.

Fratelli d’Italia ha invece chiesto di indire al più presto la Prima Commissione consiliare per portare in audizione l’assessore Ponzo Pellegrini, che ha la delega alla sicurezza, per capire, in concreto, cosa voglia fare la giunta Barnini sul tema, visto che la video sorveglianza è utile, ma non risolutiva, se non a posteriori.

La nostra richiesta è stata accolta dalla Lega che ha ritirato un documento che non teneva per niente in considerazione il nostro programma elettorale comunale. Aspettiamo l’assessore alla sicurezza in commissione.

Andrea Poggianti Federico Pavese Consiglieri comunali Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli

Tutte le notizie di Empoli