Sinistra Progetto Comune per Carola Rackete. "Noi a suo sostegno e il Sindaco Nardella?"

“Abbiamo partecipato oggi al flash mob di Firenze Città Aperta in solidarietà e supporto a Carola Rackete – dichiarano i consiglieri comunali Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune – per convinzione e per dare un segnale anche al Comune di Firenze.

Se la Regione Toscana appare intenzionata a darle un riconoscimento, mentre il centrodestra raccoglie le firme contro questa proposta, vogliamo capire dove si colloca il Sindaco Dario Nardella. Da una parte aveva dichiarato la sua disponibilità ad accogliere i migranti della Sea Watch 3, dall'altra lunedì nell'ultimo Consiglio comunale, nella replica, ci è sembrato voler inseguire le destre sul tema della sicurezza.

C'è intenzione di sostenere la Regione nel riconoscimento a Carola? Si vuole fare un atto simile anche nel Comune di Firenze? Oppure il Sindaco – si chiedono i consiglieri comunali Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune – si era espresso sulla questione solo quando la notizia era “calda” per avere un po' di visibilità?”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze