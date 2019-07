Un trentenne è stato arrestato per droga nel Fiorentino. L'uomo ha origini tunisine e risiede a Genova, inoltre un anno fa è stato sottoposto a obbligo di firma per una rapina a Pisa. B.M.A., queste le sue iniziali, è stato fermato dalla polizia di Firenze mentre aveva con sé circa cinque grammi di eroina. Alla vista degli agenti, il 30enne ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato e messo in manette.

Tutte le notizie di Firenze