Nuovo successo per Piper, scovato più di mezzo etto di hashish

Ancora a segno il fiuto di Piper. Il cane antidroga della Polizia Municipale ieri pomeriggio ha scovato oltre mezz’etto di sostanze stupefacenti in lungarno Santa Rosa. Il ritrovamento nel corso di un controllo programmato effettuato da Piper insieme al suo conduttore e una pattuglia del Distaccamento dell’Isolotto. Nell’involucro interrato sotto una siepe 50,49 grammi di hashish già divisi in dosi pronte per la vendita. La droga è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

