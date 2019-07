Hanno tentato di rubare in una tabaccheria sfondando la parete da un fondo commerciale adiacente. Purtroppo per loro un residente, allarmato dopo aver sentito forti rumori, ha avvertito la polizia che li ha arrestati. È accaduto nella notte a Firenze, in via Fratelli Bronzetti. I ladri sono sono un 43enne e 58enne, originari della Campania, già noti alle forze dell'ordine. Con loro avevano cacciaviti e altri attrezzi da scasso.

