Università di Firenze, le scadenze per le lauree a numero programmato

Prime scadenze per il nuovo anno accademico dell’Università di Firenze. Alcuni corsi di laurea triennale e a ciclo unico sono a numero programmato e prevedono una prova di ammissione, a cui occorre iscriversi secondo i termini e le modalità previste dai singoli bandi di Ateneo, pubblicati online all’indirizzo www.unifi.it/corsi_primolivello

C’è tempo fino al 25 luglio per chi vuole iscriversi alle selezioni dei corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia; Odontoiatria e protesi dentaria; Architettura, o della laurea triennale in Scienze dell’architettura. Per partecipare alle prove per l’ammissione a questi corsi – a numero programmato nazionale – occorre collegarsi al portale Universitaly (www.universitaly.it), già disponibile, e poi perfezionare la procedura presso l’Ateneo entro il 30 luglio.

Entro il 26 luglio è possibile iscriversi alle selezioni per i corsi di laurea internazionali a ciclo unico in Giurisprudenza italiana e francese e Giurisprudenza italiana e tedesca – percorsi formativi che rilasciano un titolo congiunto rispettivamente con l’Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne e con l’Università di Colonia. Le indicazioni per presentare le domande sono su www.giurisprudenza.unifi.it

Per presentare la domanda alla prova di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria la scadenza è il 9 agosto: info su www.unifi.it/corsi_primolivello

Sempre il 9 agosto è il termine per partecipare alle prove di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche e i per i corsi di laurea triennale in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze farmaceutiche applicate-Controllo qualità; Disegno industriale; Professioni sanitarie; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze motorie, sport e salute; Scienze dell’educazione e della formazione. Stesso termine, infine, per il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia.

In vista delle prove di ammissione a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e alle Professioni sanitarie, la Scuola di Scienze della Salute Umana organizza un pre-corso di preparazione dal 22 al 26 luglio. È possibile iscriversiall’iniziativa, gratuita, fino al 21 luglio. Tutte le informazioni sono disponibili su www.sc-saluteumana.unifi.it

Per gli studenti interessati a migliorare la preparazione in vista di questo appuntamento sono disponibili compendi di biologia, chimica, fisica, logica e matematica frutto del confronto tra docenti dell’Ateneo e docenti delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del progetto “Dialogare”. Al riguardo maggiori informazioni online alla pagina www.unifi.it/cmpro-v-p-10883.html#dial

Le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero si apriranno, invece, il 9 settembre e si concluderanno il 28 novembre.

Per questa tipologia di corsi occorre prenotarsi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it per le prove di verifica delle conoscenze in ingresso, che sono obbligatorie ma non impediscono l'immatricolazione: servono per verificare il proprio livello di preparazione e conoscere le eventuali lacune da colmare con gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Disponibili, per ora, le date delle prove relative ai corsi di laurea (non a numero programmato) di Agraria; Architettura; Economia e Management; Giurisprudenza; Psicologia Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Scienze Politiche; Studi Umanistici e della Formazione.

Per le prove di verifica delle conoscenze in ingresso a Ingegneria, invece, le informazioni sono consultabili sul sito della Scuola (www.ingegneria.unifi.it/)

Proseguono intanto le iniziative di orientamento dell’Ateneo. Scadono il 20 agosto i termini per partecipare alle scuole estive rivolte a studenti interessati a iscriversi a uno dei corsi di laurea di primo livello di Agraria, Architettura, Ingegneria (anche per le magistrali) e Studi umanistici e della formazione (lauree dell'area della Formazione). L’iniziativa, in programma da lunedì 26 a giovedì 29 agosto presso il campus delle Scienze sociali a Novoli (foto in allegato) è gratuita e consentirà agli studenti (massimo 100) di partecipare a lezioni e laboratori tenuti dai docenti dell'Ateneo, prepararsi alle prove di ammissione e a quelle per la verifica delle conoscenze in ingresso, fruire dei servizi di ristorazione e di alloggio del Diritto allo Studio Universitario (Edificio D6 – via delle Pandette, 9 – Firenze). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Ateneo.

Presso la sede di Piazza San Marco, 4 è aperto, infine, lo sportello accoglienza e orientamento per fornire le informazioni essenziali per la scelta universitaria. Info su www.unifi.it/studiareafirenze

