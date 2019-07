Installa le telecamere per controllare i suoi dipendenti: multa da 1600 euro

Aveva installato un impianto di video sorveglianza per il controllo dell’attività dei propri dipendenti, in assenza della prescritta autorizzazione da parte del competente Ispettorato Territoriale Lavoro. Per questo motivo è finito nei guai il titolare di un esercizio pubblico a Poggibonsi: si tratta di un 50enne calabrese residente a San Gimignano. Ad effettuare il controllo i carabinieri. Per lui sono scattati 1.600 euro di multa.

Nella stessa serata è stato segnalato per consumo di stupefacenti un operaio siciliano trentaseienne, residente a Poggibonsi. Per lui è scattato anche il ritiro della patente e altre sanzioni amministrative. Questi, segnalato dal cane antidroga LYON, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di due grammi di hashish occultati in una tasca dei pantaloni. Lo stupefacente veniva sequestrato e sarà a breve avviato alla distruzione presso gli alti forni di una vicina località. Tali servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito della Provincia di Siena.

