Incidente tra due auto questa mattina, intorno alle 10.30, a Pontedera, in località La rotta sulla Toscoromagnola. Uno dei due mezzi si è cappottato e il conducente è stato trasportato all'ospedale di Pontedera. Non sono chiare le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco di Cascina e i carabinieri. Il transito dei veicoli è rimasto interrotto per oltre un'ora.

Tutte le notizie di Pontedera