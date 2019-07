Banca a Firenze rapinata, bottino di oltre 30mila euro: in manette anche il complice

E' stato arrestato anche il secondo ladro della rapina messa a segno alla banca Credem di Firenze del 28 marzo scorso. L'uomo, un 73enne napoletano, è stato fermato ieri notte in un bar a Riccione. La squadra mobile di Firenze si è coordinata nell'operazione con quella di Rimini. Le indagini, partite dalle riprese delle telecamere della banca durante la fuga su una Fiat 500, e sono proseguite con una serie di indizi utili alla ricerca del complice, come una cena prenotata da uno dei due banditi in una trattoria a Incisa, un pernottamento a Bologna e l'esame de tabulati telefonici tra i due.

Il primo ad essere arrestato fu un 52enne di napoli, fermato dalla polizia nella città partenopea il giorno stesso della rapina. Dal colpo a Firenze, effettuato a mano armata minacciando con un coltello e una pistola sottratta a una guardia i banchieri, i due uomini portarono via un bottino di 30mila euro, 70mila yen e 530 dollari.

