Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Livorno è intervenuta, intorno alle ore 21:40 in via delle Pianacce, a seguito di incendio in una roulotte utilizzata come annesso agricolo.

Le fiamme hanno interessato solo il mezzo in questione, che è andato distrutto, non si sono propagate e non si segnalano persone coinvolte.

Le cause sono in corso di accertamento.

Tutte le notizie di Livorno