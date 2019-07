Campi solari al museo: nel Palazzo Pretorio di Prato i bimbi si tuffano nell'arte

Si arricchisce di una nuova opportunità l’estate di bambini e ragazzi che prima del rientro in classe potranno divertirsi facendo “Un tuffo nell’arte”. Torna infatti il campus estivo a Palazzo Pretorio, dal 26 al 30 agosto, con attività nel circuito della rete PratoMusei all'insegna dell'arte, del gioco e di tanta bellezza. Il campo è promosso in collaborazione con Regione Toscana e Unicoop Firenze ed è dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni.

La sede del campus è il Museo di Palazzo Pretorio, ma le attività si svolgeranno in collaborazione con il Museo del Tessuto, Centro Pecci, Palazzo Datini, Chiostro di San Domenico e Museo di Pittura Murale. Ampio l'orario, con ingresso tra le 8.30 e le 9.00 e uscita alle ore 16.30.

Il campus comprende il servizio mensa per il pranzo, la quota di partecipazione è di 100 euro e comprende di tutti i pasti, materiali, attività laboratoriali e trasporti. Sconto del 10% per i soci Coop

È possibile iscriversi via mail inviando entro il giorno 10 agosto la scheda di iscrizione a edu@coopculture.it o direttamente in biglietteria del Museo di Palazzo pretorio in orario di apertura. La quota dovrà essere versata entro e non oltre il 17 agosto.

Fonte: Palazzo Pretorio Prato

