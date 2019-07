Caso del missile in un hangar nel Pavese, l'arrestato aveva una casa a Massa con armi e materiale nazista

Perquisizione in una casa nella frazione di Antona, Massa di Carrara, utilizzata da Fabio Del Bergiolo, l'ex funzionario doganale di Gallarate arrestato nei giorni scorsi per il caso del missile aria-aria recuperato in un hangar nel Pavese. La polizia ha ritrovato un ritratto incorniciato del Duce insieme a un piccolo arsenale. Nello specifico sono stati sequestrato un fucile Sig Sauer modello 550, un machete, un arco Compound con 13 dardi, una pistola, un treppiede per mitra, una balestra, una cassetta con 11 ordigni inerti tra bombe a mano e mortai, munizioni di vario calibro. Trovato anche vario materiale nazifascista, da 34 dvd dal titolo 'Hitler e il terzo reich', a vidocassette come 'Il trionfo della volontà'.

