Una compagine empolese al Festival del Teatro Romano di Volterra all'insegna di Charlie Chaplin

Una compagine completamente empolese, sarà ospite del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, in un testo scritto da Stefano Vestrini, sul giovane Chaplin che va dall’Inghilterra agli Stati Uniti, ma anche su un Chaplin di mezza età costretto a tornarsene in Europa, dopo le persecuzioni di cui fui vittima nel periodo del maccartismo.

Un lavoro di grande forza poetica, con la musica tutta chapliniana, del basso dello stesso Vestrini, il clarinetto di Antonio Fornaroli, gli attori Silvia Bagnoli, insieme a Fabio Magnani e Alessandra Checcucci

CHARLOT DAGLI OCCHI AZZURRI

Un viaggio poetico ed emotivo nel periodo di formazione del più grande protagonista dell'intera storia del cinema.

I riflettori si accendono su Charlie Chaplin prima che divenisse Charlot.

Tratto dal recente racconto di Stefano Vestrini "Gli occhi di Charlie sono azzurri" , tuttora inedito, la rappresentazione si sviluppa in forma di narrazione epistolare e si avvale delle voci di Charlie ventenne, della sua vedova Oona cinquantenne, e della figlia Geraldine, che si muovono su piani temporali diversi.

Il testo è commentato dalle musiche composte da Chaplin per i suoi films, qui proposte in una essenziale veste strumentale per soli basso e clarinetto.

attori-lettori:

Fabio Magnani

Alessandra Checcucci

Silvia Bagnoli

musicisti :

Stefano Vestrini

Antonio Fornaroli

Fonte: La conchiglia di Santiago

Tutte le notizie di Volterra