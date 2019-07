Deve scontare 4 anni di carcere: arrestato a Pisa

Nella serata di ieri, 19 luglio, la polizia di Pisa, subito dopo aver ultimato le ultime fasi burocratiche di un arresto, sono immediatamente ritornati in strada per terminare il proprio turno di servizio.

Al termine del turno di lavoro, intorno alle ore 19, controllando alcuni soggetti sospetti in zona stazione Ferroviaria, gli agenti si sono imbattuti in uno straniero tunisino di 26 anni il cui nominativo, ad un controllo nella Banca Dati informatizzata delle Forze di Polizia, riconduceva ad un provvedimento di arresto da eseguire per unificazione di pene concorrenti, tutte collegate al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti emesse da tribunali di varie città d’Italia.

Sottoposto a più attento controllo sulla sua identità con fotosegnalamento , lo straniero è risultato destinatario di una pena da scontare di 4 anni, 7 mesi e 11 giorni, più 11.400 euro di multa ed è stato quindi anch’egli condotto alla casa Circondariale don Bosco per l’esecuzione della pena.

Due sono stati quindi gli arresti della Polizia di Stato effettuati ieri 19 luglio durante i servizi rafforzati appositamente per il periodo estivo presso le zone cittadine che necessitano di una particolare attenzione da parte delle Forze dell’Ordine .

