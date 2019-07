Staccare smartphone e tablet per un giorno: in Toscana il Digital Detox Day

Disconnessi per un giorno. Arriva anche in Toscana il Digital Detox Day, l’iniziativa in programma il prossimo novembre per disintossicarsi dai social e imparare l’uso consapevole dei social. Il progetto ideato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia con il contributo della Regione e Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sarà presentato in conferenza stampa lunedì 22 luglio alle 11.30 in sala Barile di palazzo del Pegaso.

Intervengono il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il presidente del Corecom Enzo Brogi, il presidente di Fondazione Arezzo Wave Itala Mauro Valenti, il responsabile del settore beneficenza, ambiente e ricerca di Fondazione Cassa di Rispramio di Firenze Ugo Bargagli Stoffi.

Nel corso della conferenza stampa sarà proiettato il documentario ‘Reality’, già proiettato al Giffoni Film Festival. Il video racconta la tre giorni in barca senza cellulare di cinque influencer toscane diciassettenni, prime ambasciatrici toscane del progetto, vincitrici del contest Digital Detox.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

