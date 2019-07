Discarica abusiva all'Isola d'Elba: area sotto sequestro, trovati rifiuti tossici

È stata sequestrata dalla capitaneria di Portoferraio una discarica abusiva in località Vigneria, nel comune di Rio. Nel terreno, dalla superficie di oltre 2mila metri quadrati, sono stati trovati dalla guardia copstiera rifiuti speciali con conseguente rilevazione Arpat e successiva rimozione come Raee e eternit in onduline sbriciolato. L'area era inoltre ricoperta di materiale edile, bitume, ferro, plastica, pneumatici e resti di carcasse di animali. Tra tutta l'immensità di rifiuti rinvenuti, molti erano anche stati bruciati e quindi non facilmente identificabili.

È stata aperta dalla procura di Livorno un'inchiesta contro ignoti per risalire ai responsabili dei reati ambientali.

